Coinbase veut accroître sa présence en Europe et au Royaume-Uni malgré le contexte économique

Alors que Coinbase a récemment eu recours à de nombreux licenciements, la société affirme sa volonté de s’étendre en Europe et au Royaume-Uni. Des responsables de l’exchange ainsi que son PDG Brian Armstrong ont échangé avec des responsables politiques à Londres et à Dublin, et un bureau en Suisse a été créé.

Coinbase souhaite se développer en Europe et au Royaume-Uni

L’exchange Coinbase a publié un billet de blog ce vendredi, dans lequel il fait part de ses ambitions pour s’étendre en Europe et au Royaume-Uni. La société annonce aussi que son PDG Brian Armstrong et d’autres cadres ont rencontré plusieurs dirigeants politiques à Londres et à Dublin.

We're expanding our footprint across European markets! Recently, Coinbase executives including @brian_armstrong, @faryarshirzad, and @NanaMurugesan met with policymakers across the UK and EU. Read more about our plans on our blog! 👇https://t.co/8x11WJTsXx — Coinbase (@coinbase) July 1, 2022

L’exchange vante notamment la pertinence de la réglementation britannique, qui constitue son marché international le plus important. Nous apprenions d’ailleurs, il y a quelques de jours, que le Royaume-Uni semblait renoncer à l’idée de surveiller les portefeuilles auto-hébergés.

Coinbase souligne également l’accord politique commun provisoire trouvé cette semaine en Europe autour de la réglementation MiCA. Si certains points sont sujets à débats, la plateforme salue l’Union européenne pour cette harmonisation réglementaire.

D’autre part, l’entreprise informe de la création d’un centre d’excellence régional en Irlande. C’est une sorte de groupe de réflexion cherchant à éduquer les régulateurs sur les meilleurs compromis à appliquer pour l’industrie. Toujours en vue d’étendre ses parts de marché, Coinbase a récemment ouvert un bureau en Suisse. La direction de ce dernier dépendra de la branche allemande du groupe.

Une vision au-delà de la situation à court terme

Si les dernières actualités de l’entreprise concernaient plutôt ses licenciements massifs, il semble qu’elle ait malgré tout le regard tourné vers le futur :

« Chez Coinbase, notre mission est de promouvoir la liberté économique, et nous pensons que la meilleure façon d’y parvenir est d’augmenter l’adoption de la crypto dans le monde. C’est pourquoi l’expansion internationale est fondamentalement alignée sur la mission et continue d’être une priorité de l’entreprise. »

Coinbase avance en effet qu’il peut être tentant de réduire l’expansion internationale en période de bear market. Cependant, elle revient sur sa stratégie payante en 2015 où, dans une situation similaire, elle était entrée sur le marché européen.

D’un point de vue extérieur, il est difficile de dire si les récents licenciements témoignent d’une mauvaise santé de la société. Cela peut également résulter d’une pression des actionnaires pour réduire les charges dans le bilan et augmenter les bénéfices. Le fait est que depuis son introduction en bourse, en avril 2021, Coinbase est durement sanctionnée. Et pour cause, le titre est en perte de près de 89 % depuis son entrée au NASDAQ :

Cours de l’action Coinbase

Bien que l’Europe soit un marché important dans l’industrie des cryptomonnaies, la concurrence y est rude. Binance, par exemple, prend une avance de plus en plus importante grâce à sa stratégie de mise en conformité. En revanche, Coinbase a bien entendu une carte à jouer et les prochaines phases de marché permettront de juger de la qualité de la stratégie de l’entreprise.

👉 Dans l’actualité également – Voyager Digital suspend les retraits suite à l’affaire Three Arrows Capital (3AC)

Source : Coinbase, TradingView

