L'action Coinbase à son plus bas historique tandis que le marché est en chute

L'hiver du marché des cryptomonnaies impacte également les entreprises du secteur cotées en bourse. L'action de la plateforme d'échange Coinbase (COIN) est actuellement à 41 dollars, le plus bas historique depuis son listing à 370 dollars en avril 2021.

L'action Coinbase en chute libre

Deux semaines après l'affaire FTX, qui a secoué l'ensemble du marché des cryptomonnaies, le Bitcoin (BTC) continue de plonger et entraîne le reste des altcoins derrière lui. Le roi des cryptos recule de 3,1 % sur la journée de lundi 21 novembre et s'échange à 15 500 dollars au cours actuel.

Cette crise s'est également propagée jusqu'aux entreprises du secteur cotée en Bourse, à l'instar de Coinbase. La plateforme d'échange de cryptomonnaies, dont l'action est listée au Nasdaq, vient d'imprimer son point le plus bas historique depuis sa cotation.

Graphique de l'action Coinbase (COIN) depuis sa cotation

Depuis sa cotation en avril 2021, à un prix de 370 dollars, l'action de Coinbase n'a cessé de dégringoler. À l'heure de l'écriture de ces lignes, elle s'échange pour 41 dollars l'unité, soit une baisse de presque 90% en l'espace d'un an et demi.

C'était une grande première pour l'écosystème des cryptomonnaies et certainement l'introduction en bourse la plus attendue de l'année 2021. En plein coeur du marché haussier, Coinbase est devenue la première plateforme d'échange de cryptomonnaies à franchir ce pas.

Malgré une excellente santé financière affichée et des résultats plus qu'enthousiasmants - 322 millions de dollars de bénéfice en 2020 pour environ 43 millions d’utilisateurs - le marché baissier que nous traversons actuellement aura refroidi les investisseurs traditionnels.

Coinbase subit l'affaire FTX

L'affaire FTX a remis en cause beaucoup de croyances et de principes, balayant d'un revers de main la confiance établie par les acteurs de l'écosystème des cryptomonnaies depuis plusieurs années. Les premiers à en subir les conséquences sont les exchanges centralisés de cryptomonnaies, dont Coinbase fait partie.

Et pourtant, Coinbase a utilisé l'effondrement de FTX pour se présenter comme une plateforme plus sérieuse et plus conforme que la concurrence. Toutefois cela n'a pas empêché l'action de la société de continuer sa chute.

Si la deuxième plus grosse plateforme du secteur s'effondre ainsi, qu'est-ce qui indique que les autres ne vont pas faire de même ? Même les initiatives de transparence, à l'image de la Preuve de Réserve, ne suffisent pas à rassurer les investisseurs tant la confiance envers les entités centralisées est bafouée.

Toutefois, il est important de remettre la chute de l'action Coinbase dans un contexte plus large. L'indice du Nasdaq est en recul de 30 % par rapport à son point le plus haut de novembre 2021 et imprime une baisse de 1 % sur la journée d'aujourd'hui.

Source : TradingView

