L’action de Coinbase (COIN) décolle alors que Binance vacille – Le début d’un nouveau paradigme ?

Coinbase viendra-t-elle concurrencer Binance ? Alors que la plus grande plateforme d’échange vacille depuis le départ de son PDG historique Changpeng Zhao, Coinbase semble être bien positionnée aux États-Unis. Zoom sur ce qui pourrait être le début d’un changement de paradigme dans les cryptomonnaies.

L’action de Coinbase s’envole ces derniers jours

Ces derniers jours, le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) sont en hausse, dans un écosystème plutôt optimiste. C’est aussi le cas de l’action de Coinbase (COIN), qui suit une progression similaire à celle des grandes cryptomonnaies. Depuis la fin du mois d’octobre, elle n’a fait que grimper, prenant +66% en moins d’un mois :

L’action de Coinbase (COIN) décolle ces dernières semaines

Elle atteignait la semaine dernière 117 dollars, soit un niveau qu’elle n’avait pas connu depuis mai 2022. Cela s’explique bien sûr par la percée du cours du Bitcoin et des autres grandes cryptomonnaies. Mais aussi par les difficultés de Binance. La semaine dernière l’hégémonique plateforme d’échange a connu le départ soudain de son PDG historique, Changpeng Zhao.

Il s’agit d’un petit bouleversement, qui pourrait cependant bien bénéficier à la plateforme des États-Unis. Elle vient en effet de consolider sa place outre-Atlantique.

Coinbase se place en alternative à Binance ?

La semaine dernière, les PDG des grandes plateformes concurrentes de Binance n’ont pas hésité à commenter l’affaire, dont Brian Armstrong, le dirigeant de Coinbase. Il déclarait ainsi il y a quelques jours :

« Depuis la création de Coinbase en 2012, nous avons pris une approche sur le long terme. Je savais que nous avions besoin de nous mettre en conformité. […] Les nouvelles d’aujourd’hui confirment que faire les choses de cette manière était la bonne décision. »

Coinbase ressort donc auréolée de l’affaire, au point de confirmer que l’entreprise restera aux États-Unis, malgré le manque de clarté réglementaire. Il faut dire qu’elle a des raisons de miser sur son territoire natal : plusieurs sociétés d’ampleur – dont BlackRock – l’ont embauchée pour les aider à lancer leurs futurs ETF Bitcoin. Coinbase est donc bien placée pour ce que beaucoup considèrent comme la prochaine grande phase d’adoption.

Dans un paysage crypto qui a beaucoup changé depuis un an, Coinbase se retrouve en bonne posture, après la chute catastrophique de FTX, et les assauts réglementaires contre Binance. Reste donc à voir si la campagne de la Securities and Exchange Commission (SEC), ainsi que d’autres organes réglementaires des États-Unis s’apaisera dans les mois à venir.

Source : TradingView

Image : TechCrunch via Wikimédia Commons (CC BY)

