Des youtubeurs crypto ayant promu FTX sont la cible d'un procès à un milliard de dollars

Mercredi, plusieurs plaignants ont intenté un procès à destination de différents influenceurs présents sur les réseaux sociaux et sur la plateforme YouTube, les accusant d'avoir abusivement promu FTX sans déclarer leurs compensations relatives.

Les influenceurs visés par la plainte disposent tous d'au moins plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur leurs réseaux respectifs, et certains en ont même plusieurs millions. Nous trouvons parmi eux, entre autres, Graham Stephan, Kevin Paffrath (plus connu sous le pseudonyme Meet Kevin), Andrei Jikh, Jeremy Lefevbre ou encore Ben Armstrong (qui porte le pseudonyme Bitboy).

Selon le document déposé par les plaintifs, ces influenceurs auraient en grande partie aidé FTX à atteindre le rôle d'exchange de cryptomonnaies de premier plan :

C'est ainsi plus d'un milliard de dollars qui sont demandés comme compensation financière par les plaignants, ces derniers avançant également que les titres non enregistrés promus par les accusés étaient ceux d'un « système frauduleux conçu pour profiter des investisseurs du monde entier ».

👉 Découvrez ZenGo, le portefeuille ultra-sécurisé qui facilite la navigation dans le Web3

Bitboy, un personnage controversé de la sphère crypto directement visé par la plainte, s'est défendu des accusations sur son compte Twitter, déclarant qu'il n'avait « jamais eu de contact avec qui que ce soit de chez FTX » et que « les avocats de cette affaire ne pouvaient pas être plus stupides ». Il assure par ailleurs qu'il y aura une « contre-attaque ».

Countersuit coming. The lawyers on this case can’t possibly be more stupid. I’ve never had contact with anyone at FTX and never even had a reflink.

Show me you are dumb without telling me you are dumb.

I’m going to roast these Low IQ plebs and their lawyers https://t.co/1y2ct85vFq

— Ben Armstrong (@Bitboy_Crypto) March 16, 2023