Sam Bankman-Fried s'est versé 2,2 milliards de dollars par le biais de FTX et Alameda Research

La nouvelle direction de FTX a compilé de nombreuses données financières afin de déterminer le montant d'argent que Sam Bankman-Fried et ses équipes se sont versé. Ainsi, au-delà des nombreuses propriétés luxueuses acquises aux Bahamas, nous apprenons que l'ancien PDG de FTX s'est versé plus de 2,2 milliards de dollars avec les fonds de l'exchange.

Sam Bankman-Fried et ses équipes se sont généreusement payés

Dans le cadre de l'étude des passifs de FTX et de ses nombreuses filiales, les équipes ayant repris les rênes de l'empire de Sam Bankman-Fried sont parvenues à compiler un certain nombre de données financières concernant certains prêts que se sont accordés les anciens dirigeants.

Une opération qui aura duré un certain temps, mais qui fait tout de même sens suite aux déclarations de John Ray III, le nouveau PDG de FTX, qui avait évoqué « une situation sans précédent » concernant la gestion financière de l'exchange. Et les découvertes continuent d'affluer dans ce sens.

Sharing the FTX Debtors’ press release just issued: https://t.co/r7PlneGSXF — FTX (@FTX_Official) March 16, 2023

Ainsi, à travers ce communiqué, nous apprenons que les principaux dirigeants de FTX, à savoir Sam Bankman-Fried, Carolline Ellison et Gary Wang, entre autres, se sont eux-mêmes prêtés / versés d'importantes sommes d'argent via leurs sociétés.

2,2 milliards de dollars à Sam Bankman-Fried

587 millions de dollars à Nishad Singh (ingénieur en chef de FTX)

246 millions de dollars à Gary Wang (cofondateur de FTX)

87 millions de dollars à Ryan Salame (ancien co-directeur général de FTX Digital Markets, la filiale bahaméenne de l'exchange)

25 millions de dollars à John Samuel Trabucco (ancien co-directeur général d'Alameda Research)

6 millions de dollars à Caroline Ellison (ancienne PDG d'Alameda Research)

Comme inscrit dans le document, l'enquête continue afin de déterminer quelles propriétés peuvent être récupérées par FTX afin de participer au remboursement des créanciers. Par ailleurs, les montants cités précédemment ne tiennent pas compte des 240 millions de dollars dépensés par Sam Bankman-Fried et son équipe pour l'achat de biens immobiliers luxueux aux Bahamas ou encore pour leurs nombreux dons politiques.

Après avoir plaidé non coupable aux 8 premiers chefs d'accusation dont il fait la cible, Sam Bankman-Fried devra prochainement répondre d'une douzaine d'accusations, et ce alors que la plupart de ses lieutenants lui ont tourné le dos et ont avoué les différentes opérations illégales menées par la société.

