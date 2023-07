Cryptomonnaies : Ripple (XRP) demande une licence au Royaume-Uni

Dernièrement, Ripple (XRP) a marqué l’actualité en remportant une bataille contre la Securities and Exchange Commission (SEC), bien que ce bras de fer ne soit pas terminé. Forte de cette demi-victoire, l’entreprise a déposé une demande d’enregistrement en tant que fournisseur de services sur actifs numériques au Royaume-Uni, selon les propos rapportés à nos confrères de Cointelegraph par un porte-parole de Ripple.

En sus de cette démarche effectuée auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), il a également été rapporté que l’entreprise vise l’obtention d’une licence en Irlande « dans le cadre de son investissement régional massif ». Toutefois, les objectifs et motivations de ces différentes démarches n’ont pas été rapportés.

Notons que le Royaume-Uni bénéficie d’une certaine popularité auprès des acteurs de l’écosystème des cryptomonnaies, en réponse au flou réglementaire persistant aux États-Unis. Et pour cause, le pays a par exemple été choisi récemment par le fonds d’investissement Andreessen Horowitz (a16z) pour son premier bureau hors du territoire américain, tandis qu’au printemps dernier, Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, s’était entretenu avec les autorités locales afin de discuter de la régulation.

Par ailleurs, Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, n’a pas mâché ses mots ce week-end vis-à-vis de la SEC, accusant celle-ci d’avoir elle-même « créé ce gâchis en proclamant qu’elle était le flic du rythme de la crypto ».

An important topic has come up about protecting retail. The SEC created this mess by proclaiming it was the cop on the crypto beat when it had no legal jurisdiction Where’s that gotten us? Consumers left holding the bag in bankruptcy court while the SEC holds press conferences.

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) July 22, 2023