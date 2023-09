L’affaire Celsius s’invite dans le bras de fer entre Coinbase et la SEC

Cela n’est pas un secret, les relations entre l’exchange de cryptomonnaies Coinbase et la Securities and Exchange Commission (SEC) sont quelque peu tendues. Mais tandis que les deux protagonistes règlent leurs différends devant les tribunaux, une autre affaire vient jeter de l’huile sur le feu : la faillite de Celsius.

En faillite depuis maintenant plus d’un an, l’entreprise est en pleine restructuration de manière à proposer un plan de recouvrement acceptable à ses créanciers. Cette nuit, la plateforme a d’ailleurs indiqué qu’un accord avait été trouvé, impliquant notamment le remboursement d’environ 2 milliards de dollars en BTC et en ETH aux différents créanciers :

The voting results are in! Over 95% of creditors across all eligible classes voted to accept the Plan, a testament to our collaborative efforts during Chapter 11. https://t.co/9Z5xlBhNts @CelsiusUcc @FahrenheitHldg .

Désormais, ce plan doit être soumis à l’approbation de la justice le 2 octobre prochain, au cours d’une audience au tribunal.

Toutefois, tandis que Coinbase pourrait servir d’intermédiaire pour retourner les cryptomonnaies aux investisseurs, conformément à ce qui a été mentionné au dossier le 15 septembre dernier, impliquant « un contrat de services de garde, un contrat de négociation et un contrat de distribution », la SEC a fait part de ses réserves :

Devant l’ingérence de la SEC vis-à-vis de l’implication de Coinbase dans le plan de restructuration de Celsius, Paul Grewal, le directeur juridique de l’exchange, a pris la parole sur X :

Coinbase is proud to engage with Celsius to distribute crypto back to its customers. I wonder, why would the SEC object to a trusted US public company taking on this role? We look forward to addressing this with the bankruptcy court and undertaking our important role to make… https://t.co/5i1aJDiPXp

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) September 25, 2023