HTX : Justin Sun confirme qu'un hot de wallet de l'exchange s'est fait voler 8 millions de dollars

L'exchange de cryptomonnaies HTX, anciennement nommé Huobi, a subi le vol de 5 000 Ethers, soit 7,9 millions de dollars, sur l'un de ses hot wallets. D'abord révélée par Cyvers Alerts, qui a fait état de « transactions suspectes », la nouvelle a été confirmée par Justin Sun, le conseiller de la société :

HTX @HTX_Global has suffered a loss of 5,000 #Eth ($8 million USD) due to a hacker attack. HTX has fully covered the losses incurred from the attack and has successfully resolved all related issues. All user assets are #SAFU and the platform is operating completely normally.

— H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) September 25, 2023