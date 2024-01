Celsius s'apprête à unstake 464 millions de dollars d'ETH, va-t-elle les vendre ?

La plateforme de prêt de cryptomonnaies Celsius, en faillite depuis l'été 2022, a annoncé hier, jeudi 4 janvier 2024, qu'elle préparait la redistribution de ses actifs à ses anciens clients, et qu'elle avait ainsi qu'avoir commencé à réorganiser ces derniers pour garantir la disponibilité de leurs liquidités.

Plus précisément, Celsius a entamé le processus visant à retirer ses 206 300 ETH du staking, soit environ 464 millions de dollars au cours actuel de l'Ether. Autrement dit, Celsius a retiré les Ethers à sa disposition du système de validation de la blockchain Ethereum (ETH).

Celsius will unstake existing ETH holdings, which have provided valuable staking rewards income to the estate, to offset certain costs incurred throughout the restructuring process

— Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024