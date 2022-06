Tron DAO ajoute 700 millions d’USDC à la réserve de l’USDD pour prévenir la perte d’ancrage

L’USDD, le stablecoin algorithmique de la blockchain Tron (TRX), s’est récemment doté d’une réserve de collatéralisation pour sécuriser son ancrage au dollar. Alors que l’algorithme permet déjà de tenir ce rôle, ces fonds doivent servir à sécuriser encore plus l’édifice, en apportant une sur-collatéralisation de 130 % au minimum.

Aujourd’hui, le projet annonce l’arrivée de 700 millions d’USDC, ce qui porte désormais cette réserve à près de 1,3 milliard de dollars.

État de la réserve de l’USDD

Cet apport de liquidité est d’autant plus conséquent qu’il représente à peu de choses près l’équivalent de la capitalisation de l’USDD. Grâce à cela, ce dernier atteindrait une collatéralisation de 278,56 % à l’heure de l’écriture de ces lignes. Or cela n’est pas tout à fait vrai, bien que ce soit la valeur mentionnée.

En effet, avec une capitalisation de 723 millions de dollars, le taux affiché sur l’illustration tient compte des TRX qui ont été brûlés pour émettre les USDD. Ces tokens n’existant tout simplement plus, un calcul pertinent de la collatéralisation ne devrait prendre en compte que le montant de la réserve. Ainsi, la valeur réelle de cette collatéralisation serait de 178,56 %.

👉 Pour aller plus loin – Retrouvez notre guide sur les stablecoins

Cette réserve repose désormais sur quatre actifs pour assurer la collatéralisation de l’USDD :

Bien qu’en termes de proportions, celle-ci soit conséquente, il convient cependant de relever plusieurs failles, et la première concerne le TRX.

En effet, si l’USDD venait à perdre de sa valeur, il faudrait alors en brûler pour émettre en parallèle des TRX. Ce dernier verrait alors sa valeur diminuer, à cause de l’inflation causée par le processus. Mécaniquement, la valeur de la réserve baisserait également.

Une proportion trop grande de TRX dans cette réserve pourrait alors l’affaiblir. Si l’objet de cet article n’est pas de créer du FUD, il est tout de même important de rappeler que c’est exactement le même phénomène qui a causé l’effondrement du token LUNA lors de la perte d’ancrage de l’UST. Ainsi, il est nécessaire d’avoir toutes les clés en main pour se forger sa propre opinion.

Un autre fait intéressant concerne l’USDT. Si la Tron DAO a depuis pris des dispositions, un utilisateur de Twitter a relevé que jusqu’à ce matin les USDT étaient en fait des jUSDT. Cela signifie que les actifs n’étaient pas directement dans le smart contract de la réserve, mais déposés sur le protocole JustLend pour générer du rendement :

2/ That means that the 140M USDT are deposited into JustLend, a lending / borrowing protocol on the $TRX network

They are earning some yield on that, which is understandable

However, we need to consider now that those $140M are subject to smart contract and exploit risk pic.twitter.com/M9zY7bTG43

— Res ®️ (@resdegen) June 12, 2022