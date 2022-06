L'USDD de Tron (TRX) désormais sur-collatéralisé afin d'éviter un scénario à la Terra (LUNA)

Alors que l'ombre de l'échec de l'UST planait encore sur l'USDD, les 2 stablecoins fonctionnant à travers une structure algorithmique similaire, TRON (TRX) a revu son modèle et a décidé de sur-collatéraliser l'USDD afin d'éviter de subir le même sort que Terra (LUNA).

📢#USDD has officially upgraded to be the first over-collateralized decentralized #StableCoin! Currently collateralized at over 200% with a guaranteed minimum collateral ratio of 130%!

USDD will lead the way into a new era for #stablecoins as it grows.🚀https://t.co/a692Pb20Tt

— USDD (@usddio) June 5, 2022