KuCoin n'est absolument pas insolvable, selon son PDG

Alors que la peur domine l’écosystème, il en faut parfois peu pour créer une rumeur, et embraser Twitter. Ce week-end, plusieurs comptes alertaient sur l’impossibilité de retirer des fonds sur KuCoin. La crainte était bien sûr que l’exchange doive faire face à une insolvabilité. Plusieurs personnes ont donc appelé les utilisateurs à retirer leurs fonds :

GET YOUR MONEY OFF #KUCOIN TO BE RATHER SAFE THAN SORRY!!!⚠️⚠️

BREAKING🚨: KUCOIN EXCHANGE UNDER HUGE FUD ABOUT BEING INSOLVENT AND POSSIBLY HALTING WITHDRAWALS SOON!!!

Le compte Twitter anonyme qui avait lancé l’alerte, Otteroooo, a par ailleurs confirmé qu’il communiquait directement avec Johnny Lyu, le PDG de KuCoin, afin de confirmer certaines données :

if you're wondering why otter thread on kucoin is taking so long

otter has an ongoing discussion with @lyu_johnny from kucoin to confirm the findings, because he reached out

be patient hoomans, otter being transparent and credible pic.twitter.com/6Ig2G8VF0C

— otteroooo (@otteroooo) July 3, 2022