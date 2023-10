Ripple (XRP) obtient une licence complète à Singapour : une manière de fuir les États-Unis ?

Alors que Ripple (XRP) continue de se battre avec la justice aux États-Unis pour des différends réglementaires, elle a dévoilé l'obtention d'une licence dans une nouvelle juridiction : Singapour.

En effet, l'entreprise avait obtenu un accord de principe auprès de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) en juillet dernier. Désormais, sa candidature pour une licence complète d'établissement de paiement majeur (MPI) a été pleinement validée :

It’s official: Ripple is now fully licensed to provide digital payment token services in Singapore by @MAS_sg! Ripple is committed to delivering real-world crypto solutions for businesses in APAC.

— Ripple (@Ripple) October 4, 2023