Après une pénalité de 45 millions de dollars le mois dernier, Nexo ferme l’accès à son produit Earn Interest aux utilisateurs américains. Les autres clients de la plateforme ne sont pas impactés.

Nexo revoit la politique de son produit Earn Interest

Après une pénalité de 45 millions de dollars le mois dernier suite à des démêlés avec la Securities and Exchange Commission (SEC), Nexo a annoncé la fin de son produit Earn Interest pour les utilisateurs américains.

Cette nouveauté prendra effet le 1er avril prochain et les personnes concernées sont invitées à prendre les mesures nécessaires dès que possible. Cette décision s’applique aussi au service de crédits proposés par Nexo, s’il est précisé que les utilisateurs américains seront avertis en temps et en heure, ils sont néanmoins enjoints à rembourser leurs dettes.

Pour tous les autres clients de Nexo, l’application continue de proposer l’ensemble de ses fonctionnalités. D’ailleurs, il est indiqué que si un utilisateur a été identifié à tort comme résident aux États-Unis, il est invité à réitérer la procédure de vérification Know Your Customer (KYC), en contactant le service client.

Un manque de transparence certain

Tandis que la SEC passe à l’offensive avec les plateformes de cryptomonnaies, et notamment concernant les services de staking, il convient de différencier ce dernier du cas de Nexo.

Et pour cause, le fait est que Nexo manque de transparence sur la manière dont sont générés les intérêts promis. En effet, il est par exemple fondamentalement impossible de proposer 7 % sur du Bitcoin (BTC) grâce à du staking, et cela n’est d’ailleurs pas présenté comme tel :

Intérêts proposés par Nexo sur du Bitcoin

Nexo propose ainsi des intérêts similaires, voire supérieurs, sur de nombreuses cryptomonnaies. De plus, recevoir lesdits intérêts en token NEXO permet de cumuler un rendement supplémentaire.

Tandis que la manière dont est générée cette performance n’est pas identifiée de manière formelle au premier abord, il y a fort à parier que les actifs des clients sont convertis et distribués sur divers produits de lending, de manière à maximiser les rendements. Si tel est le cas, il convient de noter que ce type de pratiques ont conduit à des faillites comme Celsius, bien que Nexo vante une surcollatéralisation de ses prêts.

Il s’agit alors de différencier ces produits, qui peuvent effectivement s’apparenter à des titres financiers, des services de staking dont le fonctionnement est totalement différent. Bien que la Maison-Blanche ait appelé à plus de régulation ce début d’année, il faudra différencier les interventions légitimes de la SEC, de celles qui le semblent moins.

Source : Nexo

