La plateforme Nexo quittera prochainement les États-Unis

Après 18 mois de débats aves les autorités américaines, la plateforme Nexo a déclaré la fermeture de ses services à ses clients vivant aux États-Unis d'ici quelques mois.

La raison avancée par l'entreprise ? Une régulation trop stricte l'empêchant de continuer son activité. Malgré la bonne volonté de Nexo lors des échanges menés avec les autorités de régulation, ces discussions ont conduit à une « impasse ».

Today we are announcing the regrettable but necessary decision that Nexo will be phasing out its products and services in the United States due to a lack of regulatory clarity. 🧵

— Nexo (@Nexo) December 5, 2022