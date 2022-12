L'acquisition de Vauld par Nexo est compromise, mais Nexo ne lâche pas l'affaire

Finalement, le rachat de la plateforme de prêt de cryptomonnaies singapourienne Vauld pourrait bel et bien échapper à Nexo. Effectivement, son PDG Darshan Bathija a informé les créanciers de la société que Nexo n'avait pas su répondre à certaines exigences dans le cadre d'une potentielle acquisition, notamment concernant sa solvabilité.

Vauld finalement insatisfaite de la proposition de Nexo ?

Alors que des négociations étaient en cours depuis le mois de juillet entre Nexo et Vauld concernant le rachat de la plateforme de prêts de cryptomonnaies, Vauld a révélé que ces dernières n'avaient « malheureusement pas abouti » via un mail envoyé à ses créanciers.

La nouvelle intervient alors que les 2 entreprises avaient pourtant convenu d'un accord initial il y a maintenant 5 mois, et que Vauld doit présenter sa décision finale auprès du tribunal dans moins d'un mois.

Effectivement, après avoir suspendu les fonctions de retrait, d'échange et de dépôts sur sa plateforme, la société s'était placée sous protection contre ses créanciers via un tribunal de Singapour (similaire au Chapitre 11 des États-Unis) et s'était vu imposer la date butoir du 20 janvier 2023 pour présenter un plan de restructuration.

Selon le mail transmis par Darshan Bathija, le PDG et fondateur de Vauld, l'entreprise continue d'explorer les différentes solutions de rachat proposées par d'autres parties :

« Nous avons cherché un accord mutuel avec Nexo pour mettre fin aux accords d'exclusivité existants et nous poursuivons notre engagement actif avec les gestionnaires de fonds présélectionnés pour développer une stratégie viable qui servirait au mieux les intérêts des créanciers. »

Dans ce même mail, le PDG de Vauld évoque un manque de transparence de la part de Nexo vis-à-vis des procédures engagées :

« Nexo n'a pas répondu aux demandes d'un exercice complet de diligence raisonnable à leur égard, y compris une évaluation de leur solvabilité, notamment afin d'évaluer quelles mesures pourraient être prises pour fournir aux créanciers un plus grand niveau d'assurance en cas d'insolvabilité de Nexo. »

L'une des raisons pourrait également être le départ récemment annoncé de Nexo du marché américain à cause de litiges avec les régulateurs locaux, ce qui pourrait compromettre, selon Vauld, un potentiel remboursement de 40 % de ses clients situés aux États-Unis en cas de rachat.

Nexo ne veut pas laisser tomber et revoit son offre

Selon un porte-parole de Nexo, la période d'exclusivité signée en juillet dernier par les 2 parties n'est pas encore arrivée à son terme, et les négociations sont techniquement toujours en cours.

Ainsi, Nexo a fait parvenir une lettre ouverte aux divers créanciers de Vauld, les informant que malgré la « véritable intention de Nexo d'aider [Vauld] aussi rapidement que possible », les personnes en charge de la transaction ont été confrontées à différentes problématiques, notamment « la réception d'informations de diligence raisonnable financières et juridiques lentes et incomplètes et la confrontation à la partialité de l'administrateur du processus, Kroll ».

Darshan Bathija, le PDG de Vault, affirme malgré tout que 6 candidats potentiels avaient initialement été identifiés et que 2 d'entre eux avaient été présélectionnés pour un potentiel rachat. Il affirme également que Vauld évalue actuellement quelle porte de sortie serait la plus favorable pour les créanciers dans le cadre de discussions avec ces derniers.

