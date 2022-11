Genesis proche de la faillite : Binance n’ira pas à son secours

Selon nos confrères de Bloomberg, le spécialiste du trading de cryptomonnaies de gré à gré (OTC), Genesis Trading, a donné l’alerte concernant une faillite potentielle. En effet, la société est actuellement en recherche de nouveaux financements suite à une pénurie de liquidités provoquées par l’affaire FTX.

Dans un premier temps, Genesis Trading avait informé que les difficultés de FTX n’impactaient pas ses activités, mais très vite, elle a nuancé ses propos en dévoilant que 175 millions de dollars étaient bloqués sur l’exchange.

Puis le 16 novembre dernier, l’entreprise a reconnu que la volatilité de marché avait finalement eu un impact sur son activité. Bien que le trading OTC reste opérationnel, Genesis a fait le choix de suspendre temporairement ses services de prêts face aux tensions actuelles de marché :

We recognize how challenging this past week has been due to the impact of the FTX news. At Genesis we are entirely focused on doing everything we can to serve our clients and navigate this difficult market environment.

— Genesis (@GenesisTrading) November 16, 2022