Affaire FTX – Binance propose un fonds d’urgence pour tout l’écosystème crypto

Le PDG de Binance a proposé ce fonds d’urgence sur Twitter, et a invité les autres entreprises de l’écosystème à y participer :

To reduce further cascading negative effects of FTX, Binance is forming an industry recovery fund, to help projects who are otherwise strong, but in a liquidity crisis. More details to come soon. In the meantime, please contact Binance Labs if you think you qualify. 1/2

