Binance alimente son fonds d’urgence à hauteur de 1 milliard de dollars

Alors que les marchés crypto ont réagi très négativement à l’affaire FTX, son futur acquéreur Binance en profite pour pousser son avantage. La plateforme vient en effet d’annoncer qu’elle dédierait désormais 1 milliard de dollars pour les « circonstances exceptionnelles ».

Binance alimente son fonds d’urgence sur fond de crise chez FTX

L’affaire FTX est en train de se transformer en gigantesque coup de com' pour la plateforme d’échange Binance. Non contente d’avoir dévoré en l’espace d’une semaine un de ses plus gros concurrents, la plateforme communique sur sa fiabilité, face à un écosystème qui tremble. Elle vient en effet d’annoncer que son fonds d’urgence, baptisé « Secure Asset Fund for Users (SAFU) » a été alimenté.

Créé en 2018, le fonds sert justement à gérer une urgence économique non anticipée, afin de protéger les avoirs des utilisateurs de Binance. Désormais, ce fonds s’élèvera à 1 milliard de dollars.

La communication est double pour Binance : elle affirme que ses services ne s’effondreront pas de sitôt, et elle montre aussi que le bear market l’a au final très peu affectée. C’est un coup de Maître de la part de Changpeng Zhao, qui confirme que son entreprise compte bel et bien conserver son hégémonie.

👉 Pour en apprendre plus – Qui est Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de l’empire Binance ?

L'exchange n°1 au monde - Régulé en France 10% de réduction sur vos frais avec le code SVULQ98B 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Fonds d’urgence et « preuve de réserve »

C’est la deuxième annonce de ce type faite par Binance depuis hier. La plateforme a en effet aussi annoncé la mise en place d’une « preuve de réserve », afin de pouvoir prouver que suffisamment de fonds sont présents pour garantir la sécurité financière des utilisateurs. A ce jour, peu d’exchange ont mis en place des moyens de contrôle de ce type, à l’exception notable d’autres grandes plateformes comme Coinbase et Kraken.

Un point que n’a pas manqué de souligner Binance dans son communiqué, en invitant les autres entreprises à faire de même :

« Nous appelons les autres plateformes d’échange centralisées à faire comme nous et à publier publiquement les adresses de leurs portefeuilles d’assurance. »

C’est encore une fois habile : si les concurrents de Binance acceptent, ils donneront l’impression de ne faire que suivre cette dernière. S’ils refusent, ils donneront l’impression d’avoir quelque chose à cacher.

On ne peut bien sûr que saluer des mesures de transparence chez les exchanges centralisés, afin d’éviter des crises telles que celle qui est survenue cette semaine pour FTX. Mais on peut aussi se demander jusqu’à quel point Binance va-t-elle occuper une place prépondérante, et quand est-ce que la communauté jugera que la concentration des pouvoirs est excessive.

👉 Plus d’infos sur la plateforme Binance

Commander notre Livre pour tout comprendre aux cryptos Publié aux Éditions Larousse

Source : Binance, communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.