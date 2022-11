Elon Musk s'exprime au sujet de Sam Bankman-Fried et de FTX

Les différentes révélations de FTX ont provoqué tellement de remous qu'Elon Musk lui-même a souhaité apporter son avis sur la situation et son lot de révélations concernant Sam Bankman-Fried.

Répondant à un tweet révélant un échange datant d'avril dernier entre Elon Musk et son banquier dans l'achat de Twitter, Michael Grimes, le PDG de Tesla et SpaceX a déclaré que Sam Bankman-Fried avait « déclenché son détecteur de conneries ».

Accurate. He set off my bs detector, which is why I did not think he had $3B.

— Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2022