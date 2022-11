« On nous a laissés dans le noir » – Le responsable des ventes institutionnelles de FTX quitte le navire

Un des plus hauts gradés de FTX a quitté le navire cette semaine – et il a des choses à dire sur la manière dont la plateforme était gérée. Les cadres de l’entreprise auraient en effet été dans l'ignorance des problèmes de solvabilité de la plateforme d’échange.

Un haut gradé de FTX s’exprime sur l’affaire et la gestion de l’entreprise

Nos confrères de The Block se sont procuré un message envoyé à des clients par Zane Tackett, le responsable des ventes institutionnelles de FTX. Il y annonce sa démission – effective le 8 novembre mais révélée hier – et en explique les raisons. Tackett affirme que les cadres les plus haut placés de FTX n’étaient absolument pas informés de la situation financière de l’entreprise :

« En premier lieu je voudrais absolument clarifier qu’on a laissé la team VIP complètement dans le noir, et qu’elle n’était en aucun cas consciente que FTX était insolvable, ou que les actifs des clients n’étaient pas adossés au ratio 1:1. »

Une affirmation qui tend à confirmer une révélation récente : selon des sources proches de l’affaire, Sam Bankman-Fried aurait transféré des fonds appartenant à des clients afin de sauver Alameda Research, qui était en difficulté financière.

Zane Tackett regrette en particulier que son équipe ait affirmé à ses clients que FTX n’était pas en danger, car personne ne savait que ça n’était pas le cas. Les gestionnaires des ventes VIP ont en effet eu des difficultés à gérer les retraits de leurs clients, qui ont voulu récupérer leurs fonds en début de semaine alors que l’affaire éclatait.

Et les conséquences vont très loin. Par exemple pour la plateforme Blockfi, exposé à FTX, qui a annoncé hier qu’elle ne pouvait pas continuer à fournir ses services habituels. Plusieurs grandes entreprises ont annoncé leur exposition au FTT, la cryptomonnaie de FTX, et il est probable que nous ne sachions pas encore tous les liens entre ces dernières et la plateforme déchue.

Source : The Block

