FTX intente un procès à Grayscale pour récupérer 550 millions de dollars

Depuis l'effondrement du groupe FTX en novembre 2022, son nouveau PDG John J. Ray III tente de récupérer un maximum de fonds afin de rembourser ses clients et créanciers lésés. Dans ce contexte, une action en justice est réalisée à l'encontre de Grayscale Investments, le gestionnaire d’actifs spécialisé dans les cryptomonnaies.

Les débiteurs de FTX réclament le déblocage de plus de 9 milliards de dollars pour les actionnaires du Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et Ethereum Trust (ETHE), des produits financiers développés par Grayscale dont l'objectif est de permettre une exposition à ces cryptomonnaies sans en faire l'acquisition.

D'après un communiqué, Grayscale empêcherait les investisseurs de récupérer leurs parts investis depuis des années. Sur les 9 milliards de dollars revendiqués, environ 250 millions sont au nom du groupe en faillite. Cependant, si Grayscale diminue ses frais et ouvre ses produits aux retraits, FTX pourrait être en mesure de récupérer plus de 550 millions de dollars selon son PDG :

« Nous continuerons à utiliser tous les outils dont nous disposons pour maximiser les recouvrements des clients et des créanciers de FTX. Notre objectif est de débloquer la valeur qui, selon nous, est actuellement supprimée par l'abus de confiance et l'interdiction de rachat abusive de Grayscale. Les clients et les créanciers de FTX bénéficieront de recouvrements supplémentaires, tout comme d'autres investisseurs de Grayscale Trust qui sont lésés par les actions de Grayscale. »