Binance perd 3 cadres supérieurs, Changpeng Zhao assure qu'il ne s'agit que de FUD

Nos confrères de Fortune ont révélé que 3 cadres supérieurs de Binance, le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde, avaient décidé de quitter leur poste.

Dans la même semaine, Hon Ng (l'avocat général de Binance), Patrick Hillmann (responsable de la stratégie) et Steven Christie (responsable de la conformité) ont effectivement annoncé leur attention de quitter Binance, peu de temps après que Matthew Price, un ancien agent de l'Internal Revenue Service (IRS) embauché au sein de l'exchange, ait fait ses valises. Ce dernier avait initialement été engagé afin de superviser les enquêtes et les renseignements entourant Binance.

Suite à la publication de l'article de Fortune, Changpeng Zhao a déclaré qu'un nouveau directeur juridique était en place chez Binance depuis déjà un mois et que Noah Perlman, le directeur de la conformité de l'exchange, était encore en poste. Par ailleurs, le PDG de Binance a déclaré que Patrick Hillmann avait décidé de partir pour des raisons personnelles et non pas en raison des contraintes réglementaires auxquelles Binance fait face, ce que l'intéressé a confirmé sur Twitter.

Initialement, Fortune avait eu vent de l'information - à priori jusqu'alors non révélée publiquement - par des personnes proches de Binance, qui auraient alors affirmé que les 3 départs dont nous parlons avaient été motivés par l'enquête du Département de la Justice (DOJ) des États-Unis pesant sur l'exchange.

Comme à son habitude, Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a réagi face à la nouvelle qui s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux avec son désormais incontournable « 4 », assurant qu'il ne s'agissait là encore que de FUD, et que de nouvelles personnes étaient déjà en place aux postes concernés :

4. More FUD about some departures. Yes, there is turnover (at every company). But the reasons dreamed up by the “news” are completely wrong.

As an organization that has grown from 30 to 8000 people in 6 years, from 0 to the world’s largest crypto exchange in less than 5 months…

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 6, 2023