Exchanges crypto : la part de marché de Binance.US passe sous le seuil de 1 % face aux difficultés

La Securities and Exchange Commission (SEC) semble avoir eu raison de Binance.US, la filiale du géant Binance dédiée au marché des cryptomonnaies américain. Au début du mois dernier, nous signalions que Binance.US avait effectivement cédé 15 % de parts de marché face à ses concurrents, passant ainsi de 20 à seulement 4,8 % de parts sur le marché crypto aux États-Unis.

Dans le même temps, la profondeur de marché (market depth) de la plateforme avait chuté de près de 80 %, ouvrant la porte à d'importantes possibilités de slippage sur certaines paires, qui auront d'ailleurs fini par être suspendues pour une partie d'entre elles.

Et bien, selon un récent rapport publié par nos confrères de Reuters, la part de marché de Binance.US serait passée sous le niveau symbolique de 1 % le 26 juin dernier. Ces données sont corroborées par les récentes analyses de Kaiko, qui mettent en lumière le gain de terrain de Coinbase, l'un des principaux rivaux de Binance.US avec Kraken. Bybit et OKX font également partie des exchanges crypto ayant réussi à tirer leur épingle du jeu au milieu de ce marasme.

Coinbase's market share is up in June, reaching its highest level since Jan 2023. Meanwhile, https://t.co/pup2WYms9R market share hit a new all-time low, dropping below 1%. pic.twitter.com/nRBAqWtYgB

— Kaiko (@KaikoData) July 4, 2023