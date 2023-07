Binance s'associe à Coursera pour développer l'éducation à la blockchain en ligne

Binance et Coursera ont uni leurs forces pour rendre le Web3 et la blockchain accessibles à tous. Via Binance Academy, la plateforme éducative de Binance, une série de programmes d'apprentissage sera bientôt disponible sur Coursera, et ce pour les indivis de tous niveaux. Ces programmes visent à favoriser l'éducation, l'innovation et de nouvelles opportunités professionnelles dans le domaine du Web3.

