La fin de Binance US ? La plateforme perd du terrain suite aux attaques de la SEC

Binance US, la plateforme étatsunienne de la plateforme crypto Binance, accuse le coup depuis la semaine dernière. Visée dans la campagne sans précédent de la Securities and Exchange Commission (SEC), sa survie même est en jeu selon l’entreprise. Que pourrait-il se passer ?

Binance US affirme être en danger et pourrait devoir fermer

Il y a maintenant une semaine, la SEC a demandé le gel des actifs de Binance US, suite à sa plainte affectant le groupe Binance, ainsi que son PDG Changpeng Zhao. Suite à cette décision, la plateforme a suspendu les dépôts en dollars ainsi que les retraits en monnaie fiat. Bien que la plateforme ait affirmé que les fonds de ses clients étaient garantis, cela a conduit à un exode des utilisateurs – ainsi que de leurs cryptomonnaies.

Et les conséquences sont bien réelles. Selon les avocats de la plateforme d’échange, Binance US fait face à une crise majeure, et pourrait devoir mettre la clé sous la porte. Dans un document enregistré hier, ils ont expliqué que les actions de la SEC pourraient « nuire principalement aux clients de [Binance US], conduisant effectivement à sa faillite, et l’empêchant de se défendre dans ce litige ».

L’entreprise propose une solution au juge : le transfert des fonds vers la maison-mère de Binance US, afin de pouvoir continuer à payer les employés et les vendeurs. Cela permettrait également d’assurer au juge que les actifs ne seront pas accessibles par Changpeng Zhao, qui est également visé par la plainte. Le juge devrait rendre une décision aujourd’hui, nous devrions donc en savoir plus dans les prochaines heures.

🔴 DIRECT – Suivre la croisade de la SEC contre les cryptomonnaies en temps réel

Le meilleur moyen de sécuriser vos cryptomonnaies ? ? Achetez, échangez, faites fructifier et gérez plus de 5 500 cryptos

Des conséquences déjà palpables pour Binance US

Les conséquences de la campagne de la SEC pèsent déjà sur Binance US. Comme le souligne la firme d’analyse Kaiko, la part de marché occupée par Binance aux États-Unis a plongé depuis deux mois :

In just 2 months, https://t.co/pup2WYms9R's market share has fallen from more than 20% to just 4.8% relative to its closest U.S. competitors 👀 pic.twitter.com/Rm2DxJ9fAL — Kaiko (@KaikoData) June 12, 2023

Par ailleurs, la profondeur du marché de Binance US a chuté de près de 80 % depuis que la SEC a déposé sa plainte. Des retraits massifs ont eu lieu sur la plateforme : en quatre jours, 75 millions de dollars se sont envolés, selon des données partagées par Nansen.

Est-ce donc le début de la fin pour Binance US ? La réponse repose en grande partie sur cet éventuel gel des actifs. Dans son dernier communiqué, la plateforme affirme être ouverte à la discussion, mais elle condamne fermement les actions de la SEC :

« Bien que nous restions ouverts à un compromis productif […], Binance US continuera à se défendre et à défendre vigoureusement ses clients ainsi que l’industrie contre les attaques infondées de la SEC. »

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research Notre service dédié aux investisseurs en cryptomonnaies. Obtenez des analyses en temps réel et optimisez votre portefeuille crypto.

Source : documents juridiques

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.