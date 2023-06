Binance.US suspend les dépôts en dollars et s'apprête à interrompre les retraits en fiat le 13 juin

Suite à la croisade menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Binance, la branche américaine de l'exchange a décidé de mettre à l'arrêt les dépôts en dollars dès aujourd'hui sur sa plateforme. En parallèle, ses clients ne seront plus en mesure d'effectuer de retraits en monnaie fiat dès le 13 juin prochain.

L'exchange américain, accusé d'accointances avec Binance par la SEC et plus récemment par des sénateurs américains, affirme que cette décision a été prise afin de protéger ses clients. Ses partenaires bancaires, déjà fragilisés par les nombreuses faillites au sein de l'écosystème crypto l'année dernière, se préparent à arrêter de servir la plateforme pour ce qui est des retraits et dépôts en USD.

The SEC has taken to using extremely aggressive and intimidating tactics in its pursuit of an ideological campaign against the American digital asset industry. https://t.co/AZwoBOgsqS and our business partners have not been spared in the use of these tactics, which has created… pic.twitter.com/rlIe6swIoY

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) June 9, 2023