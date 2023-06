Des sénateurs américains accusent Binance d'avoir menti aux législateurs et demandent une enquête du DOJ

Deux sénateurs démocrates ont demandé une enquête sur Binance en raison de déclarations considérées comme fausses concernant les liens qu'elle entretient avec Binance.US, sa filiale américaine. Les intéressés avaient déjà formulé une demande similaire au mois de mars dernier, et avaient alors reçu une réponse qu'ils considèraient comme incomplète au vu des éléments demandés.

Binance continue d'essuyer les plaintes aux États-Unis

Selon une information de Bloomberg, 2 sénateurs démocrates, à savoir Elizabeth Warren et Chris Van Hollen, ont demandé au ministère de la Justice (DOJ) américain d'enquêter sur Binance.

À travers une lettre directement adressée au procureur général des États-Unis, les 2 sénateurs accusent la plateforme de Changpeng Zhao d'avoir fait de fausses déclarations, notamment concernant les liens existants entre elle et sa filiale américaine Binance.US. Un point majeur qui a déjà valu de nombreuses critiques par le passé à Binance, y compris dans la récente plainte émise par la Securities and Exchange Commission (SEC) à son égard.

Selon un article du Wall Street Journal en date du 7 juin 2023, l'ancien directeur général de Binance.US, Brian Brooks, aurait déclaré que « ce qui est devenu clair pour moi à un certain moment, c'est que CZ était le directeur général de BAM Trading [Binance.US, NDLR], pas moi ». Il aura par ailleurs démissionné seulement 3 mois après sa prise de poste chez la filiale américaine.

De surcroît, il aurait également appris peu de temps avant la fin de ses fonctions chez Binance.US qu'un « groupe d'employés basé à Shanghaï » était rémunéré par la plateforme américaine sous forme de BNB, le token de Binance qui a récemment vu son cours chuter de façon importante suite aux affaires dont Changpeng Zhao fait l'objet.

Des réponses floues chez Binance.US

Au côté de Roger Marshall, un sénateur républicain, Elizabeth Warren et Chris Van Hollen avaient déjà rédigé une lettre bipartisane au mois de mars dernier visant à éclairer les relations entre Binance et sa filiale américaine, initialement créée pour être adaptée à la juridiction américaine.

À cela, la plateforme a répondu que les 2 sociétés étaient bel et bien distinctes, et qu'elles opéraient chacune de leur côté tout en faisant de la conformité leur priorité. Faisant référence à cette réponse, les sénateurs ont allégué que « Binance et Binance.US ont sapé cette importante enquête et le processus législatif en fournissant des informations fausses et trompeuses au Congrès » dans leur demande adressée au ministère de la Justice.

En mars déjà, les sénateurs avaient qualifié la réponse de Binance.US évasive. Alors qu'ils demandaient de nombreux documents administratifs précis, notamment des copies de bilan, des données relatives au nombre d'utilisateurs par année ou encore des archives sur la politique interne de l'entreprise concernant ses liens avec sa société mère, Binance.US aurait simplement répondu avec « peu de détails » et des documents « relatant l'histoire de l'entreprise ».

Il y a 2 jours, la SEC a émis une requête d'urgence visant à geler les fonds hébergés sur Binance.US, ce qui a conduit à l'exode de certains teneurs de marché et qui a mécaniquement provoqué une instabilité des prix sur certaines paires comprenant du Bitcoin (BTC).

Source : Bloomberg

