Le récent conflit entre la Securities and Exchange Commission (SEC) et Binance semble être motivé par un ressentiment de la part de Gary Gensler, qui aurait proposé ses services à la plateforme de Changpeng Zhao en 2019, laquelle aurait alors refusé l'offre.

SEC et Binance, bras de fer sur fond de rancœur ?

Les avocats en charge de la défense de Binance ont révélé via un document judiciaire que Gary Gensler, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC), avait exprimé son intérêt pour un rôle de conseiller pour l'exchange de cryptomonnaies en 2019.

À cette époque, Gary Gensler était alors professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), où il enseignait principalement les principes économiques. Il aurait d'ailleurs été approché par différentes sociétés durant ses années d'enseignement, et aurait décliné chacune d'entre elles.

Et même Binance aurait proposé à M. Gensler de rejoindre ses rangs en 2018, soit un an plus tôt avant son changement d'avis. Plus précisément, selon une information du Wall Street Journal publiée au mois de mars dernier, l'actuel président de la SEC se serait même montré arrangeant avec la première plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde :

« Ella Zhang, qui dirigeait alors la branche d'investissement en capital-risque de Binance, et Harry Zhou, ont rencontré M. Gensler en octobre 2018, selon leurs échanges. M. Zhou a écrit : "J'observe que, bien que Gensler ait refusé d'être conseiller, il a été généreux en partageant des stratégies de licence. »

Ainsi, Gary Gensler aurait-il changé d'avis entre ce premier rendez-vous et sa demande à Binance en 2019 ? Quoi qu'il en soit, depuis son adoubement en tant que président de la SEC au mois d'avril 2021 par Joe Biden, l'intéressé semble avoir des choses à régler avec la plateforme de Changpeng Zhao.

Bien que le PDG de Binance n'ait pas réagi publiquement à cette nouvelle, il a toutefois souligné via un partage de tweet que la SEC avait tout bonnement échoué à protéger les investisseurs à travers bon nombre de situations récentes, notamment lors de l'effondrement de Voyager Digital, Celsius, BlockFi, Grayscale ou encore, bien sûr, de FTX.

Reminder, Gensler’s SEC: FAILED to catch FTX ($8bn fraud & bankruptcy) FAILED to protect Grayscale investors ($8bn impairment) FAILED to protect Voyager, Genesis, BlockFi borrowers ($4bn+ bankruptcies) It’s not that he’s mean, it’s that Gensler is an incompetent, crooked cop. — Ryan Selkis 🪳 (@twobitidiot) June 7, 2023

Binance croule actuellement sous les accusations de la SEC, qui l'accuse notamment d'avoir mélangé les fonds de ses clients avec les siens, ou encore d'avoir opéré illégalement sur le sol américain, entre autres.

L'exchange de CZ s'était déjà vu porter un coup dur de la part de la CFTC au mois d'avril dernier, qui l'avait conduit à une relative perte de parts de marché dans le milieu des échanges crypto.

Sources : Wall Street Journal, CNBC

