Binance et son PDG Changpeng Zhao poursuivis par la SEC, le marché crypto passe dans le rouge

Après la CFTC, c'est la Securities and Exchange Commission (SEC) de Gary Gensler qui attaque frontalement Binance et son PDG Changpeng Zhao, les accusant de fraude sur les valeurs mobilières, entre autres. CZ a communiqué suite à la nouvelle, déclarant que les médias avaient été au courant avant lui et que lui et ses équipes étaient penchés sur la situation.