Régulation des cryptomonnaies : Coinbase attaque la SEC en justice et lui pose un ultimatum

Le sempiternel bras de fer entre Coinbase et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis devrait bientôt aboutir à quelque chose de concret. Effectivement, l'exchange de Brian Armstrong a engagé une action au tribunal à l'encontre de la SEC concernant la clarté réglementaire relative aux cryptomonnaies sur le sol américain.

Plus précisément, Coinbase veut forcer la SEC à répondre à sa pétition datant de juillet dernier qui visait littéralement à lui demander plus de règles afin d'évoluer dans des conditions optimales. Une pétition à laquelle, à ce jour, la SEC n'a pas daigné répondre alors que son directeur, Gary Gensler, ne cesse de s'en prendre aux différents acteurs du milieu qu'il accuse de ne pas respecter la loi.

