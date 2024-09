Changpeng Zhao sera libéré de prison la semaine prochaine

L'ex PDG de Binance, Changpeng Zhao, sera libéré de prison dimanche 29 septembre selon le site officiel du Bureau fédéral des prisons des États-Unis.

According to the official website of the U.S. Federal Bureau of Prisons, Binance founder CZ will be released from prison next week. The official website shows that 47-year-old Asian man CHANGPENG ZHAO will be released on September 29, 2024, with registration number: 88087-510.… pic.twitter.com/QObnDODcrp

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 16, 2024