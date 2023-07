Un signe de plus que les États-Unis perdent du terrain sur la scène crypto internationale ? Un nouveau rapport de CCData indique qu’ils ne représentent plus que 9% du volume d’échange de Bitcoin (BTC) parmi les plateformes d’échange centralisées. D’où vient alors le reste des transactions ?

Les échanges de Bitcoin (BTC) en baisse aux États-Unis ?

La majorité des transactions en Bitcoin se font donc en dehors des plateformes d’échange des États-Unis. Sur le territoire, c’est Coinbase qui remporte la part de marché la plus importante en ce qui concerne les exchanges américains. C’est logique : Binance US, la branche étatsunienne de Binance, ne pèse qu’une fraction de sa maison-mère internationale en termes de volume. Elle a par ailleurs perdu du terrain suite à des difficultés légales.

D’où vient alors le reste du volume d’échange ? Sans grande surprise, du mastodonte Binance, qui reste la plus grande plateforme d’échange mondiale. Rien que pour juin, l’entreprise a facilité l’échange de 239 milliards de dollars de cryptomonnaies. Une somme gigantesque, bien loin de sa rivale américaine Coinbase, qui n’a traité « que » 30 milliards de dollars.

Le rapport note également que le trading de produits dérivés a encore augmenté, comme c’est le cas depuis 2021. Les trois entités qui représentent le plus de volume pour ce secteur sont Binance, OKX et Bybit. Binance affirme ne pas disposer d’une maison-mère fixe, préférant s’établir localement. De leur côté, OKX et Bybit sont domiciliés aux Seychelles.

Une opportunité pour l’Asie et l’Europe ?

Ce repli est bien sûr partiellement dû au contexte réglementaire américain, qui s’est particulièrement durci ces derniers mois. Face à cela, plusieurs régions semblent tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Hong Kong – et donc, indirectement de la Chine – qui se rêve en havre pour toutes les entreprises crypto en exil.

L’Europe est elle aussi représentée par des plateformes d’échange qui ont été établies localement. On peut ainsi citer les versions européennes de Gemini et Coinbase en Irlande, mais aussi d’autres plateformes comme Bitpanda (Autriche), Bittrex Europe (Liechtenstein) ou encore Uphold (Lituanie).

Il est donc bon de se rappeler que bien que les grandes entreprises et les régulations soient encore largement basées aux États-Unis, le volume d’échange de l’écosystème crypto est lui plus décentralisé. On devrait donc assister à une continuation de la décentralisation du secteur autour du monde.

