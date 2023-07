Hong Kong – Bientôt un stablecoin adossé au HKD au paradis des cryptos ?

Hong Kong se positionne de plus en plus comme un havre pour les sociétés cryptos, alors que les États-Unis leur sont devenus particulièrement hostiles. Et l’émergence d’un stablecoin adossé au dollar de Hong Kong (HKD) pourrait consolider encore la région autonome. C’est tout du moins la conclusion d’un appel de plusieurs universitaires, qui invitent le gouvernement à agir.