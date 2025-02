L'exchange crypto Gemini va-t-il entrer en bourse en 2025 ?

Tous les experts sont d’accord sur un point : l’année 2025 sera l’année des cryptomonnaies. C’est particulièrement vrai pour les entreprises crypto américaines, qui vont bénéficier d’un cadre réglementaire et législatif sur mesure. Ces plateformes, comme les exchanges Gemini, Coinbase ou Kraken, peuvent désormais passer à la vitesse supérieure et se lancer sur les marchés financiers. C’était déjà le cas pour Coinbase, ce sera bientôt le cas pour Gemini.

L'exchange Gemini va se lancer en bourse en 2025

Après une première tentative avortée en 2021, la plateforme d’échange de cryptomonnaie Gemini pourrait entrer en bourse en 2025.

Les 2 jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss sont connus pour 2 choses : s’être fait voler l’idée de Facebook par Mark Zuckerberg à Harvard, et avoir tout misé sur le Bitcoin et les cryptomonnaies.

Ceux qu’on surnomme les jumeaux de la crypto ont fondé l’exchange Gemini en 2014, aujourd’hui 24e plus grosse plateforme d’achat de cryptomonnaie au monde en volume de transaction.

Aujourd’hui, les frères Winklevoss envisagent une introduction en bourse pour Gemini, ce qu’on appelle une initial price offering (IPO).

Cette annonce est révélée par Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier sans apporter plus de détails.

Gemini avait déjà fait une annonce similaire en 2021, lorsque les frères Winklevoss avaient déclaré dans la presse être dans une phase d’observation du marché.

Ces derniers envisageaient d’acheter différentes entreprises, ce qui aurait eu pour finalité de créer la plus grosse plateforme crypto au monde.

Cependant, l’entreprise cible – Digital Currency Group – a fait faillite. Et pour couronner le tout, la plateforme FTX (qui a également fait faillite) était censée prêter l’argent pour cette opération de fusion, aux côtés de Coinbase.

Le bearmarket qui a suivi et l’incertitude réglementaire qui pesait alors, renforcée par une véritable hostilité des marchés vis-à-vis des entreprises crypto à la suite du scandale de FTX, ces éléments ont eu raison des projets de croissance de Gemini, du moins en 2021.

Gemini a d’ailleurs fait les frais de la croisade réglementaire qui a frappé les cryptomonnaies pendant 4 ans, au même titre que Coinbase ou Binance.

La plateforme des frères Winklevoss a été condamnée à verser 5 millions de dollars dans le cadre d’un procès de 2017, lié à la vente de contrats futures non régulés sur le Bitcoin.

L’avenir sourit aux CEX comme Gemini grâce à Donald Trump

Aujourd’hui, le climat est bien différent. La SEC a changé de camp, tout comme le pouvoir exécutif et législatif, puisque les républicains possèdent la majorité aux 2 chambres du Congrès.

L’introduction en bourse des CEX est un sujet qu’on a pu lire dans les différents rapports prédictifs du marché crypto pour 2025 et les années à venir.

Face à l’explosion du prix du Bitcoin et à la démocratisation des cryptomonnaies et de la blockchain, les entreprises leaders dans ce secteur vont devenir des géantes. Certains prédisent déjà que ce sont les futurs GAFAM, version blockchain.

L’introduction en bourse serait donc un premier pas sur cette voie. L’IPO de Gemini fait partie des plus attendues, avec celles de Kraken, de Figure ou encore de Circle.

Mais pourrait-on aller encore plus loin ?

Les entreprises crypto sont à la pointe des innovations permises par la blockchain, parmi lesquelles on compte la tokenisation. Dans ce contexte, pourrions-nous nous attendre à voir de nouveaux types d’introduction en bourse, avec une action tokenisée pour la première fois, soutenue par BlackRock ?

Autres possibilités, celles de voir les exchanges lancer une cryptomonnaie, un Layer 2 pour donner accès à la DeFi, ou encore un stablecoin. À l’avenir, les pistes d’évolution pour les entreprises crypto sont nombreuses. Le modèle de l’IPO permet de lever énormément d’argent sur les marchés, mais ce n’est qu’une étape.

Source : Bloomberg

