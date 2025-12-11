Gemini autorisé à proposer un marché prédictif – L’action GEMI bondit

La plateforme d’échange Gemini rejoint la longue liste des acteurs qui misent sur les paris prédictifs, grâce à l’approbation de la CFTC. La nouvelle a fait bondir le cours de l’action GEMI.

le 11 décembre 2025 à 16:00.

1 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Gemini autorisé à proposer un marché prédictif – L’action GEMI bondit

Gemini se lance à son tour dans les plateformes de paris prédictifs

Les sites de paris prédictifs sont en pleine ébullition en ce moment. Un point que n’a pas manqué d’observer la plateforme Gemini, qui se lance à son tour dans le secteur. Elle vient en effet d’obtenir l’approbation de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), afn d’opérer en tant que « Designated Contract Market (DCM) ».

Autrement dit, Gemini va proposer un marché prédictif, dans le sillage de grands acteurs comme Polymarket ou Kalshi. Une évolution dont s’est félicité Tyler Winklevoss, le PDG de l’entreprise :

blockquote icon

L’approbation d’aujourd’hui marque l’aboutissement d’un processus d’autorisation de cinq ans et le début d’un nouveau chapitre pour Gemini.

👉 Tout comprendre aux plateformes de paris prédictifs (prediction market)

Il s’est également félicité de l’ouverture réglementaire nouvelle aux Etats-Unis, qui permet à ce type de services de se développer :

blockquote icon

Nous remercions le président Trump d’avoir mis fin à la guerre contre les cryptomonnaies menée par l’administration Biden. […] Il est incroyablement rafraîchissant et stimulant d’avoir un président et un régulateur financier qui sont pro-crypto, pro-innovation et pro-Amérique.

En réaction à la nouvelle, l’action de Gemini (GEMI) a bondi. Elle a pris 17,87 % en préouverture ce jour. Cela montre l’engouement autour des paris prédictifs, fleuron actuel de l’écosystème.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €
Publicité

Source : Gemini

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3815 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Gemini

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Le Bitcoin à 1 million de dollars — Le fondateur de Telegram en est persuadé

Le Bitcoin à 1 million de dollars — Le fondateur de Telegram en est persuadé

 Bitcoin : 2 Casascius Coins de 1 000 BTC refont surface après 13 ans

Bitcoin : 2 Casascius Coins de 1 000 BTC refont surface après 13 ans

 Michael Burry donne son avis sur le Bitcoin... mais que devient-il après avoir anticipé la crise des subprimes ?

Michael Burry donne son avis sur le Bitcoin... mais que devient-il après avoir anticipé la crise des subprimes ?

 Ceux qui contrôleront les portefeuilles numériques contrôleront le futur

Ceux qui contrôleront les portefeuilles numériques contrôleront le futur