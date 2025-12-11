Gemini autorisé à proposer un marché prédictif – L’action GEMI bondit

La plateforme d’échange Gemini rejoint la longue liste des acteurs qui misent sur les paris prédictifs, grâce à l’approbation de la CFTC. La nouvelle a fait bondir le cours de l’action GEMI.

Gemini se lance à son tour dans les plateformes de paris prédictifs

Les sites de paris prédictifs sont en pleine ébullition en ce moment. Un point que n’a pas manqué d’observer la plateforme Gemini, qui se lance à son tour dans le secteur. Elle vient en effet d’obtenir l’approbation de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), afn d’opérer en tant que « Designated Contract Market (DCM) ».

Autrement dit, Gemini va proposer un marché prédictif, dans le sillage de grands acteurs comme Polymarket ou Kalshi. Une évolution dont s’est félicité Tyler Winklevoss, le PDG de l’entreprise :

L’approbation d’aujourd’hui marque l’aboutissement d’un processus d’autorisation de cinq ans et le début d’un nouveau chapitre pour Gemini.

👉 Tout comprendre aux plateformes de paris prédictifs (prediction market)

Il s’est également félicité de l’ouverture réglementaire nouvelle aux Etats-Unis, qui permet à ce type de services de se développer :

Nous remercions le président Trump d’avoir mis fin à la guerre contre les cryptomonnaies menée par l’administration Biden. […] Il est incroyablement rafraîchissant et stimulant d’avoir un président et un régulateur financier qui sont pro-crypto, pro-innovation et pro-Amérique.

En réaction à la nouvelle, l’action de Gemini (GEMI) a bondi. Elle a pris 17,87 % en préouverture ce jour. Cela montre l’engouement autour des paris prédictifs, fleuron actuel de l’écosystème.

Source : Gemini

