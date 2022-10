La plus ancienne banque des États-Unis propose désormais un service de garde pour les cryptomonnaies

La Bank of New York Mellon, la plus ancienne des États-Unis, permettra dès cette semaine à une partie de ses clients américains de stocker leurs Bitcoins (BTC) et leurs Ethers (ETH) chez elle grâce à un service de garde dédié. La BNY Mellon prévoit d'étendre ce service sur les 6 continents et les 36 pays où elle est déjà présente pour proposer ses services de finance traditionnelle.

La banque new-yorkaise BNY Mellon accueille les cryptomonnaies

La Bank of New York Mellon, la plus ancienne banque des États-Unis, annonce la mise à disposition d'un service de garde de cryptomonnaies pour ses clients dès cette semaine. Se faisant, elle devient la première grande banque américaine à proposer à la fois un service de garde dédié aux cryptomonnaies et à la fois un support pour les investissements traditionnels.

La banque américaine, vieille de 238 ans, avait reçu l'approbation du régulateur financier de New York plus tôt cet automne afin de proposer un service de garde pour le Bitcoin (BTC) et pour l'Ether (ETH) à ses clients.

La BNY Mellon utilisera le logiciel de conformité de Chainalysis afin de mener les processus de diligence raisonnable avec son outil Know Your Transaction (KYT). Dans une autre mesure, Chainalysis permettra également à la banque de mesurer les volumes de transaction transitant via son service de garde de cryptomonnaies.

Ce nouveau service sera calqué sur le modus operandi habituel de la banque, c'est-à-dire que la BNY Mellon stockera elle-même les clés nécessaires pour avoir accès aux fonds et pour les transférer. Selon le communiqué, elle fournira également les mêmes services de comptabilité pour les cryptomonnaies à ses clients que pour les portefeuilles d'actions, d'obligations, de matières premières et d'autres actifs.

Ce service de garde sera dans un premier temps exclusivement réservé aux clients américains de la banque, mais devrait s'étendre à l'international, bien qu'aucune date n'ait été communiquée à ce sujet.

Les plus grandes banques s'ouvrent aux cryptomonnaies

Cette annonce est un marqueur important de l'adoption croissante des cryptomonnaies par les institutionnels. Pour bien saisir l'ampleur du service aujourd'hui mis en place par BNY Mellon, précisons que l'entreprise est présente dans 36 pays à travers 6 continents et emploie pas moins de 50 000 personnes. Fin 2021, elle détenait pour 46,7 milliards de dollars d'actifs en conservation et plus de 2 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Une adoption grandissante qui semble désormais naturelle, comme l'a sobrement confirmé Robin Vince, le président-directeur général de BNY Mellon, déclarant que le groupe était « ravi de contribuer à faire avancer le secteur financier ».

Dans la même veine, le géant BlackRock a également multiplié les annonces depuis ce début d'année. Effectivement, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a consécutivement annoncé un partenariat avec Coinbase pour développer les cryptomonnaies auprès des institutionnels, le lancement d'un trust privé pour proposer du BTC sur le marché spot, et enfin l'arrivée de son ETF dédié à la blockchain pour ses clients européens.

👉 Dans l'actualité - La Banque centrale de Namibie autorise les cryptomonnaies comme moyen de paiement

Source : Wall Street Journal

