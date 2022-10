La Banque centrale de Namibie autorise les cryptomonnaies comme moyen de paiement

Un pas vers l’adoption du Bitcoin (BTC) ? La Banque centrale de Namibie a récemment clarifié son positionnement sur les cryptomonnaies. Si celles-ci n'ont pas encore le statut de devises, elles sont cependant considérées comme des moyens de paiement chez les commerçants.

La Namibie fait un pas vers les cryptomonnaies

À la fin du mois de septembre, la Banque centrale de Namibie avait tenu un événement consacré aux monnaies numériques de banque centrale et aux cryptomonnaies. Les discussions ont permis de déterminer plusieurs positionnements. La Bank of Namibia rappelle que les actifs numériques ne sont pas officiellement reconnus comme des devises, mais qu’il est possible pour les commerçants de les accepter :

« L’acceptation des actifs virtuels pour le paiement de biens et services reste à la discrétion de chaque marchand ou acheteur. »

La Banque centrale considère donc les cryptomonnaies comme un moyen d’échange légitime… Mais réitère un avertissement sur les ICO :

« Les Initial Coin Offerings (ICO) présentent de grands risques et des possibilités de fraude et de manipulation. »

Par ailleurs, les cryptomonnaies font désormais partie de son cadre réglementaire concernant les innovations de la FinTech. Cela veut dire que les cryptomonnaies rejoignent un bac à sable afin de déterminer s’il faut changer les lois et régulations les entourant.

Johannes Gawaxab, le gouverneur de la Banque centrale, a souligné le caractère crucial de l’époque :

« Le futur de l’argent est à un point d’inflexion. Il y a d’un côté une bataille entre l’argent régulé et non régulé, et de l’autre entre l’argent souverain et non souverain. »

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués

Une MNBC en ligne de mire

La Banque centrale de Namibie se situe cependant du côté de l'argent « régulé », qu'elle souhaite défendre tout en encadrant la finance non régulée. Cela passera selon elle potentiellement par une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), mais uniquement si les conditions s'y prêtent :

« L'implémentation réussie de MNBC dépend d'une analyse efficace de l'environnement pour assurer le développement d'une solution adaptée qui soutient les objectifs de la politique publique. »

La banque centrale prévoit des changements structurels et légaux afin de passer à cette nouvelle ère. Un document sera par ailleurs publié par la Banque de Namibie dans les deux semaines à venir pour éclairer sa réflexion à ce sujet.

Source : Banque centrale de Namibie

