« Quand on gagne moins, on dépense moins » – Bruno Le Maire justifie d’importantes coupes budgétaires

Des mesures d’austérité, pour refroidir la machine. Le ministre des Finances Bruno Le Maire a affirmé que le déficit public serait plus grand qu’anticipé pour l’année 2023, et que de nouvelles coupes budgétaires seront justifiées.

Bruno Le Maire justifie l’important plan d’austérité entamé en début d’année

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire est attendu ce jour devant la Commission des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il devra justifier son plan d’économie de 10 milliards d’euros, annoncé il y a un peu plus de deux semaines. Et la tâche pourrait s’avérer ardue : les coupes budgétaires devront être plus importantes que prévu.

👉 Pour en savoir plus – Bruno Le Maire annonce un nouveau plan d’économie de 10 milliards d’euros – Qui va être concerné par les coupes ?

Dans un entretien accordé au Monde, le ministre de l’Économie affirme la nécessité de plus d’austérité, évoquant notamment l’objectif de ramener le déficit public en dessous des 4,9 %. Pour 2023, il serra nettement au-dessus, ce qui justifie donc de nouvelles mesures, selon Bruno Le Maire :

« [La croissance] subit les conséquences du nouvel environnement géopolitique et des recettes fiscales qui diminuent. […] Il faut simplement refroidir la machine. »

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

« Un frein d’urgence » pour l’économie française

Le ministre de l’Économie et des Finances affirme qu’il ne s’agit pas d’un « coup de rabot », mais d’un « frein d’urgence » pour l’économie française :

« Quand on gagne moins, on dépense moins. »

La baisse des recettes publiques s’explique par la diminution de la TVA nette revenant à l’État en raison de la hausse des remboursements et dégrèvements, ainsi que des transferts plus importants à destination des collectivités territoriales et des organismes de Sécurité sociale, selon le ministère.

👉 Retrouvez notre dossier – Pouvoir d’achat et cryptomonnaies : peuvent-elles aider à se protéger de l’inflation ?

Selon le ministre de l’Économie, le gouvernement souhaite préserver les budgets alloués à l’environnement, l’éducation et la santé, ainsi que le travail. Les aides à l’emploi vont cependant être réduites, et des coupes ont été prévues sur l’Aide publique au développement, ainsi que sur le dispositif « Ma Prime rénov' ». Pour autant, Bruno Le Maire refuse le qualificatif d’« austérité » :

« Je vous rassure, on est très loin de l’austérité quand on est à 58 % de dépenses publiques dans le PIB ! Il y a 496 milliards d’euros de dépenses de l’État par an, nous faisons une économie de 10 milliards : on va s’en remettre. »

Les coupes s’étendront cependant dans le temps. Bruno Le Maire annonce qu’il faudra trouver 12 milliards d’euros de budget en plus pour l’année 2025 : de quoi voir venir de nouvelles mesures et de nouvelles coupes budgétaires. D’ici là, le ministre de l’Économie doit justifier ces choix devant l’Assemblée et le Sénat, à partir de 15h aujourd’hui.

Source : Le Monde

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.