France : le FMI appelle à des efforts supplémentaires pour réduire le déficit

Le FMI a publié un rapport hier, qui rend des conclusions quant à l’état économique de la France. Si l’institution de Washington salue les décisions prises suite aux différentes crises des dernières années, elle invite le gouvernement à continuer à prendre des mesures fortes.

L’objectif annoncé, d’un déficit ramené sous les 3 % d’ici à 2027, semble en effet difficilement atteignable dans les conditions actuelles :

Pour le FMI, des réformes structurelles ambitieuses doivent continuer à être mises en place, afin d’atténuer les « risques systémiques », notamment dans le secteur bancaire.

« L’économie française reste relativement résiliente face au resserrement des conditions financières et à l’affaiblissement de la demande extérieure de la zone euro. Néanmoins, la réponse apportée aux crises et la reprise plus lente que prévu ont pesé sur les finances publiques, avec une sous-performance budgétaire importante en 2023. »