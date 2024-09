La Corée du Sud inflige une amende de 850 000 dollars à Worldcoin

Tools For Humanity, la société derrière le développement de Worldcoin, « salue » la décision du régulateur sud-coréen de leur infliger une amende de 850 000 dollars en considérant cette action comme la fin des poursuites à son encontre.

La Corée du Sud réclame 850 000 dollars à Worldcoin

Tools For Humanity (TFH), la société derrière le projet Worldcoin, et la fondation éponyme, sont contraintes de verser une amende de plus de 830 000 dollars à la Corée du Sud suite au jugement de la Commission sud-coréenne de protection des informations personnelles (PIPC).

Worldcoin est un projet controversé, fondé par Sam Altman, qui a pour but de fournir une identité numérique décentralisée (DID) en s'appuyant sur la reconnaissance biométrique, la technologie de la blockchain et l'intelligence artificielle (IA). Les méthodes de Worldcoin pour la conservation et la collecte de données font régulièrement la cible d'attaques de différents régulateurs à travers le monde.

Cette amende fait suite aux accusations du PIPC à l'encontre de la fondation Worldcoin pour des violations présumées dans la collecte et le transfert de données personnelles.

En effet, il est reproché à la fondation Worldcoin de ne pas avoir suffisamment informé les personnes concernées sur le but de la collecte de leurs données d'iris numérisées ainsi que sur la durée pendant laquelle ces données seraient conservées.

De plus, le PIPC reproche à Worldcoin de ne pas avoir fourni de traduction coréenne de son formulaire de consentement aux données biométriques avant le 22 mars dernier.

Ainsi, la fondation Worldcoin et Tools For Humanity ont été respectivement condamnés à une amende de 725 millions de wons (545 000 dollars) et 379 millions de wons (285 133 dollars).

Worldcoin salue la décision du régulateur

Bien que les entités Tools For Humanity et la fondation Worldcoin soient dans l'obligation de payer une amende au régulateur sud-coréen, il convient de remarquer qu'une somme de 830 000 dollars est dérisoire pour ces derniers.

Malgré la sanction, Tools For Humanity a salué la décision des régulateurs en considérant que la décision prise par la Commission sud-coréenne de protection des informations personnelles (PIPC) mettait de ce fait fin aux poursuites de Worldcoin par le pays.

L'enquête du PIPC, qui a identifié des faiblesses dans les informations originales fournies par TFH lors de son lancement initial en Corée du Sud et qui ont depuis été corrigées, conclut effectivement que les opérations de TFH, y compris l'utilisation de l'orbe pour la vérification de l'humanité, sont conformes à la loi sud-coréenne sur la protection des informations personnelles

Source : Communiqué de presse du PIPC

