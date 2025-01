Crypto & Bourse : ce qu’il ne faut pas manquer pour la semaine du 27 janvier au 2 février

Une semaine après l’investiture de Donald Trump, les marchés crypto ont été boostés, avec également de belles performances en Bourse. Et pour la suite ? En cette fin de mois, on s’attend à plusieurs résultats de grandes entreprises pour le 4e trimestre, ainsi que des décisions de politique monétaire du côté des banques centrales. Zoom sur les dates à retenir cette semaine.

Mardi 28 janvier – Unlock de WLD, NEAR, MAV, résultats de LVMH, Boeing, General Motors

Plusieurs unlocks de cryptomonnaies notables sont à prévoir ce mardi, à commencer par Worldcoin (WLD). Le projet de Sam Altman libérera en effet 3,4 millions de tokens WLD, soit 6,30 millions de dollars au cours actuel. Le même jour, on note aussi un unlock du côté de Near Protocol (NEAR). L’équivalent de 1,15 million de dollars en tokens NEAR sera libéré.

Enfin, on peut aussi mentionner l’unlock du protocole de finance décentralisée (DeFi) Maverick Protocol. Ce sont près de 37 millions de tokens MAV qui seront libérés ce mardi, ce qui correspond à 4,5 millions de dollars. C’est 1,85 % de l’approvisionnement total en MAV.

💡 Notre guide pour acheter des cryptomonnaies facilement en 2025

Côté Bourse, il faudra s’attendre à ce que les marchés soient fermés en Corée du Sud, et ce jusqu’à jeudi inclus. Le pays fête en effet le Nouvel An lunaire.

Plusieurs résultats du 4e trimestre sont également attendus du côté des grandes entreprises ce mardi. Avec en France, Aramis, Christian Dior ou encore LVMH. À l’international, les résultats de Boeing, General Motors et Starbucks seront aussi publiés.

Mercredi 29 janvier – décisions de politique monétaire aux États-Unis & Canada, résultats de Microsoft, Meta, Tesla

Ce mercredi, plusieurs banques centrales feront connaître leurs décisions de politique monétaire. Aux États-Unis, la « Fed » sera particulièrement surveillée, alors qu’une nouvelle ère Trump s’est ouverte. Le Canada, la Suède et le Brésil annonceront également leur décision ce même jour.

Côté Bourse, les résultats du 4e trimestre de plusieurs géants de la Tech seront publiés. C’est le cas d’IBM, Microsoft, Meta Platforms, ainsi que Tesla.

👉 Ne manquez pas notre tuto pour acheter des actions Tesla (TSLA)

En ce qui concerne les cryptomonnaies, on note 2 unlocks notables. Tout d’abord du côté du protocole de développement de jeux vidéo Echelon Prime, qui libère 7,7 millions de dollars de PRIME, soit 0,82 % de son approvisionnement. Ensuite du côté d’Illuvium : le jeu vidéo blockchain libère 1,1 million de dollars d’ILV, soit 0,39 % de son approvisionnement.

Jeudi 30 janvier – PIB en France, Allemagne, zone euro, résultats de Mastercard, Visa

Ce jeudi, ce sont les chiffres du PIB qui seront publiés en France (première estimation pour le 4e trimestre). Cela sera aussi le cas en Allemagne ainsi que pour la zone euro. Par ailleurs, on connaîtra les dépenses de consommation du mois de décembre dans l’Hexagone.

🌐 Dans l’actu – Le ministre de l’Europe trouve « scandaleuse » votre manière d’investir !

En Bourse, les résultats du 4e trimestre 2024 de la Deutsche Bank, d’Intel, de Mastercard, de Sanofi, ainsi que de Visa seront publiés.

On peut aussi mentionner un unlock du côté d’Optimism pour ce jeudi. Le layer 2 libérera 24,1 millions de dollars d’OP, soit 33 millions de dollars au cours actuel. Cela correspond à 0,5 % de son approvisionnement.

Vendredi 31 janvier – inflation en France & aux États-Unis

Ce vendredi, nous connaîtrons l’évolution de l’inflation en France, avec une première estimation pour le mois de janvier. Pour rappel, l’inflation avait ralenti à 1,3 % sur un an pour le mois de décembre, le même chiffre qu’en novembre.

Les États-Unis connaîtront également la première estimation de l’inflation de janvier. Elle avait eu tendance à repartir à la hausse à l’approche de l’hiver (+2,7 % en novembre et +2,9 % en décembre).

À surveiller également cette semaine…

L’arrivée d’une nouvelle version d’Uniswap. La version 4 du protocole de finance décentralisée achèvera de se déployer cette semaine. Elle marque notamment l’arrivée de plus d’options de customisation pour les pools de cryptomonnaies.

✅ Plus d’infos sur les nouveautés qui attendent les utilisateurs d’Uniswap

Le cours du Bitcoin (BTC), qui a connu un record absolu il y a une semaine, dépassant les 109 000 dollars. Portée par l’inauguration de Donald Trump, la cryptomonnaie pourrait à nouveau susciter l’enthousiasme si une annonce de réserve en Bitcoin est faite.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital