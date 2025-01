Affaire Terra : Do Kwon ne sera pas jugé avant le début de l'année prochaine

Pour la 2e fois, Do Kwon a comparu ce mercredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York dans le cadre de son procès. À cette occasion, le fondateur de Terraform Labs a appris qu'il ne sera jugé qu'en janvier 2026, ce qui implique sa détention sur le sol américain pour une durée minimale d'un an.

🔎 Comprendre comment le stablecoin Terra USD (UST) s'est effondré

Durant cette comparution, le tribunal a essayé de déterminer si l'affaire visant le PDG de Terraform Labs pouvait être réglée sans la tenue d'un procès en bonne et due forme. Le juge de district américain Paul Engelmayer, connu pour avoir déjà supervisé des affaires en lien avec l'industrie des cryptomonnaies, a considéré qu'il fallait bien un procès pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de Do Kwon.

Extradé le 31 décembre 2024 du Monténégro vers les États-Unis après une longue procédure, Do Kwon fait désormais face à la justice américaine. Lors de sa 1re comparution, celui qui est à l'origine du stablecoin TerraUSD (UST) a plaidé non coupable pour les 9 chefs d'accusations qui le visent.

Considéré comme l'un des principaux responsables du dysfonctionnement de l'UST, l'homme d'affaires sud-coréen est notamment accusé de fraude, de manipulation de marché et de blanchiment d'argent. S'il venait à être déclaré coupable de l'ensemble de ces chefs d'accusations, le cofondateur de Terraform Labs pourrait écoper d'une peine de 130 ans de prison.

Les avocats de Do Kwon ont demandé au moins un an pour préparer l'affaire compte tenu des problèmes juridiques que connaît leur client en dehors des États-Unis. En effet, lorsqu'il était détenu au Monténégro, la Corée du Sud souhaitait également son extradition pour le juger sur leur territoire.

Le juge a indiqué qu'il était assez inhabituel de fixer la date de début de procès aussi longtemps après la tenue des 1eres comparutions. Toutefois, il a décidé d'accéder à la requête des avocats de la défense, d'autant plus que les procureurs ne s'y sont pas opposés. Par conséquent, Paul Engelmayer a fixé la date de début de procès au 26 janvier 2026, soit dans plus d'un an.

Judge: Trial starting January 26, 2026, then. I'll give you one week to ask for earlier or the ship will sail. For a next conference date, how about eight weeks from now, with an update a week before. Let's meet March 6, with a letter on Feb 27.

— Inner City Press (@innercitypress) January 8, 2025