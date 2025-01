Affaire Terra : Do Kwon plaide non coupable dans le cadre de son procès aux États-Unis

Fraîchement extradé par le Monténégro vers les États-Unis, Do Kwon va désormais être jugé. Le cofondateur de Terraform Labs, entouré d'une équipe d'avocats, prépare sa défense. S'il venait à être reconnu coupable de tous ses chefs d'accusation, il pourrait être condamné à une peine de prison à vie.

Do Kwon, fondateur de l'écosystème Terra (LUNA), va être prochainement jugé

Peu de temps après avoir été extradé du Monténégro vers les États-Unis, Do Kwon a plaidé non coupable devant un tribunal de New York dans le cadre d'une 1re comparution devant le juge chargé de l'affaire visant le cofondateur de Terraform Labs.

Dans la salle d'audience, le principal intéressé, vêtu d'un pull vert-de-gris, était accompagné de ses avocats. « Do Kwon discute avec l'un de ses avocats, souriant – apparemment de bonne humeur, » a indiqué Matthew Russell Lee, avocat ayant fondé le média Inner City Press et présent au sein du tribunal.

Aux États-Unis, Do Kwon est inculpé de nombreux chefs d'accusation. Le fondateur de l’écosystème Terra (LUNA) n'a jamais été jugé en présentiel autour de la chute du stablecoin TerraUSD (UST). « Dans les coulisses, les principaux produits de Terraform ne fonctionnaient pas comme Do Kwon le prétendait et ont été manipulés pour créer l'illusion d'un système financier fonctionnel et décentralisé afin d'attirer les investisseurs, » a déclaré le procureur général Merrick B. Garlandw.

Considéré comme l'un des principaux responsables du dysfonctionnement du stablecoin UST, l'homme d'affaires sud-coréen est notamment accusé de fraude, de manipulation de marché et de blanchiment d'argent. S'il venait à être déclaré coupable de l'ensemble de ces chefs d'accusations, le cofondateur de Terraform Labs pourrait écoper d'une peine de 130 ans de prison.

« Do Kwon devra désormais répondre de ses actes devant un tribunal américain, comme le prétendent les documents judiciaires, concernant ses stratagèmes élaborés impliquant les cryptomonnaies de Terraform, qui ont entraîné des pertes de plus de 40 milliards de dollars pour les investisseurs, » a indiqué le procureur.

Une extradition vers les États-Unis après des mois de tergiversation

Comme l'a précisé Merrick B. Garlandw, le département de la Justice des États-Unis a longuement travaillé pour obtenir l'extradition de Do Kwon vers leur territoire. Arrêté au Monténégro en mars 2023 en possession de faux documents d’identité, le pays européen a pris son temps pour juger le cofondateur de Terraform Labs.

La justice monténégrine, favorable à l'extradition de Do Kwon, a essayé de déterminer vers quel pays il serait envoyé : en Corée du Sud, son pays d'origine, ou bien aux États-Unis, là où les agissements du fondateur de l'écosystème Terra semblent avoir été les plus impactants.

Après de nombreux rebondissements, c'est Bojan Bozovic, le ministère de la Justice du Monténégro, qui a tranché, signant un décret permettant d’envoyer le fondateur de Terra aux États-Unis, et rejetant par conséquent la demande de la Corée du Sud.

« Cette extradition du Monténégro est un exemple des partenariats internationaux du département américain de la Justice, qui permettent de poursuivre les criminels partout où ils tentent de se cacher, » a conclu le procureur général.

