Affaire Terra : Do Kwon se cacherait actuellement en Serbie, selon les autorités

Le PDG de Terraform Labs, historiquement très provocateur, ne cesse d’affirmer depuis la chute de l’écosystème Terra qu’il n’est pas en fuite… Mais refuse tout de même de révéler où il se trouve. En septembre dernier, il affirmait ainsi être « en coopération totale » avec les autorités :

I am not “on the run” or anything similar - for any government agency that has shown interest to communicate, we are in full cooperation and we don’t have anything to hide

