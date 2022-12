Sam Bankman-Fried est accusé d'avoir accéléré la chute de l'écosystème Terra (LUNA)

Deux scandales qui se rejoignent ? Sam Bankman-Fried fait l’objet d’une nouvelle investigation, pour le rôle que FTX et Alameda auraient pu jouer dans la chute de l’écosystème Terra en mai dernier. Le point sur ce que l’on sait pour le moment.

Sam Bankman-Fried aurait-il un lien avec la chute de Terra ?

La nouvelle a été rapportée par le New York Times, qui cite des sources anonymes proches de l’affaire. Des procureurs fédéraux des États-Unis seraient en train de se pencher sur une éventuelle manipulation des marchés effectuée par Sam Bankman-Fried, un peu avant la chute de l’écosystème Terra. Les enquêteurs cherchent à déterminer si les actions de « SBF » ont participé à l’effondrement des deux cryptomonnaies LUNA et UST :

« [Cela a pu] créer un effet domino qui a au final causé l’implosion de sa propre plateforme d’échange de cryptomonnaies le mois dernier. »

Les procureurs de Manhattan examinent une éventuelle manipulation des cours qui aurait profité aux deux entreprises créées par Sam Bankman-Fried : FTX et Alameda Research. Pour rappel, lors de l’effondrement de Terra, le stablecoin UST n’a pu maintenir la parité avec le dollar, à cause d’ordres de vente trop nombreux. Or l’on sait désormais que les ventes d’UST sont venues en grande partie d’Alameda Research, selon le New York Times :

« La majorité des ordres de vente pour TerraUSD semble être venue d’un endroit : la firme de trading de Sam Bankman-Fried, qui a également placé un pari conséquent sur la chute éventuelle du cours du LUNA. »

L’idée aurait été de profiter d’une chute orchestrée du LUNA, afin de tirer profit de l’affaire. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi.

Un pari qui précipite l’effondrement de FTX et Alameda ?

La chute ne s’est en effet pas arrêtée, conduisant à l’effondrement de tout l’écosystème Terra. Ce qui aurait précipité la chute de FTX et Alameda Research, selon la source citée par le New York Times. Cette dernière rapporte que Caroline Ellison, la PDG d’Alameda, aurait confirmé que les emprunts contractés par la firme se seraient retrouvés inaccessibles, ce qui l’aurait conduit à utiliser les fonds clients de FTX pour renflouer les caisses.

Pour rappel, Sam Bankman-Fried a confirmé que FTX aurait détourné des fonds clients pour renflouer Alameda. S’il s’avérait effectivement que c’était lié à l’affaire Terra, les deux plus gros scandales crypto des dernières années s’avéreraient liés. Il est en tout cas de plus en plus évident que SBF n’aurait pas pu ignorer des manipulations d’une telle ampleur, malgré ses affirmations récentes. L’ex-PDG de FTX expliquait ainsi :

« Je n’étais pas conscient d’une éventuelle manipulation de marché, et je n’ai certainement jamais souhaité manipuler les marchés. »

Les révélations s’enchaînent cependant pour Sam Bankman-Fried, FTX et Alameda Research. Les malversations du « golden boy » des cryptos semblent toucher un champ plus large que ce qui était imaginé à l’origine. Où s’arrêtera l’enquête ? Nul ne peut le dire à ce stade.

Source : New York Times – Image : FTX

