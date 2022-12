Sam Bankman-Fried révèle que FTX aurait vendu des actifs qui n’existaient pas à ses clients

Les révélations sur l’affaire FTX se suivent et ne se ressemblent pas. Sam Bankman-Fried, l’ex-PDG de l’entreprise a ainsi révélé ce week-end que l’entreprise aurait vendu des fonds fictifs à ses clients. Une lourde révélation, qui vient s’ajouter à une liste déjà longue.

FTX vendait des actifs fictifs à ses clients

Sam Bankman-Fried s’exprimait au micro de Ran Neuner, le créateur du podcast Crypto Banter. Il a expliqué à l’occasion certains points de fonctionnement de FTX, notamment la manière dont les clients pouvaient acheter des fonds. Et ce qui ressort, c’est que la plateforme d’échange vendait des actifs qu’elle ne détenait pas à ses clients.

FTX ne disposait en effet pas encore de partenaire dans le secteur bancaire en 2019 et 2020. Les clients déposaient donc des fonds dans les comptes bancaires de l’autre entreprise de Sam Bankman-Fried : Alameda Research. Ils recevaient ensuite leurs actifs sur leurs comptes, mais sans que les fonds utilisés pour payer ne soient détenus par FTX. Ce que cela veut dire, c’est que FTX vendait des actifs non représentés par de l’argent réellement détenu par ses soins.

Ran Neuner a pointé du doigt que c’est en partie la raison de l’effondrement rapide de la plateforme :

« Cela expliquerait pourquoi Alameda [Research] disposait d’autant d’argent pour investir dans des projets. […] Vous nous laissiez simplement acheter des tokens imaginaires qui n’existaient pas réellement. C’est la raison pour laquelle il n’y avait plus de bitcoins à retirer, car ces bitcoins n’existaient pas réellement. »

Un fait que Sam Bankman-Fried admet aisément en réponse :

« Je pense que ce que vous dites est, en réalité, une partie de ce qui est arrivé. »

Des liens décidément très troubles entre FTX et Alameda Research

Pour rappel, on a appris ces dernières semaines qu’Alameda Research avait déjà siphonné des fonds des clients de FTX, afin de se renflouer. C’est donc un autre lien trouble entre les deux entreprises qui vient d’être révélé. Si l’on résume ce que l’on sait du fonctionnement de ces deux entités, on voit l’ampleur des fautes commises :

Alameda Research ne disposait pas de fonds suffisant

FTX aurait donc subrepticement envoyé des fonds détenus par des clients à l’entreprise pour la renflouer

En parallèle, Alameda Research aurait été le dépositaire des fonds des clients de FTX en 2019 et 2020

Sur cette période au moins, FTX vendait donc des actifs fictifs à ses clients

La candeur de Sam Bankman-Fried peut surprendre : l’homme semble enchaîner les révélations au fur et à mesure des interviews. Contre les conseils de ses avocats, il révèle ici et là des informations particulièrement saisissantes sur les fonctionnements internes de ce qui était jusqu’à récemment son empire. De quoi alimenter un futur procès ? Les clients de FTX l’espèrent, mais pour l’instant l’ex-PDG semble étrangement intouchable.

Source : Mario Newfal via Twitter – lllustration : CoinTelegraph via Wikimédia Commons (CC BY 3.0)

