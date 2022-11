FTX : un nouvel enregistrement audio de Sam Bankman-Fried s'avère de mauvaise augure

La reporter Tiffany Fong, spécialisée dans le milieu des cryptomonnaies, vient de dévoiler 2 documents audio post-faillite dans lesquels elle questionne Sam Bankman-Fried sur quelques points critiques relatifs à l'effondrement de FTX.

L'ex-PDG de FTX précise d'entrée de jeu qu'il a choisi de réaliser une interview auprès d'une journaliste relativement peu connue de son propre chef, précisant qu'il a « commencé à faire confiance à son instinct pour ce genre de choses » et que de cette manière la question serait abordée « d'un point de vue au moins un peu neutre et intéressé ».

Le premier enregistrement, daté du 16 novembre et publié le 29 novembre sur YouTube, aborde notamment la question d'une porte dérobée implémentée dans le système de comptabilité de FTX, une éventualité révélée en premier lieu par les équipes juridiques de FTX elles-mêmes le 12 novembre. Ce que SBF continue de nier, avançant qu'il ne saurait même pas comment s'y prendre :

« Et c'est quelque chose que je ferais ? [...] Cela, je peux vous le dire, n'est absolument pas vrai. Je ne sais même pas comment coder. [...] Je n'ai littéralement jamais ouvert le code de quoi que ce soit concernant FTX. »

Sam Bankman-Fried s'est également exprimé à propos du traitement de faveur reçu par les résidents bahaméens lorsque FTX avait arrêté les retraits sur sa plateforme tout en les maintenant ouverts exclusivement pour les habitants de l'archipel :

« Vous ne voulez pas être dans un pays où il y a beaucoup de gens en colère et vous ne voulez pas que votre société soit constituée dans un pays où il y a beaucoup de gens en colère. Nous avons donc essayé de créer une voie réglementaire pour l'exchange afin d'apaiser les citoyens du pays dans lequel nous nous trouvons actuellement. »

Un point qui demeure toutefois assez flou, puisqu'à cette époque FTX avait déclaré que cette mesure avait été prise afin de se conformer aux demandes des régulateurs bahaméens, ce que ces derniers ont nié et ce que SBF a également nié lors de l'interview.

Connu pour être un fervent donateur du parti démocrate aux États-Unis (SBF était notamment le second plus grand donateur de la dernière campagne présidentielle de Joe Biden), l'ex-PDG de FTX révèle avoir fait des dons du même ordre de grandeur auprès du parti républicain.

Selon lui, ces dons ont été dissimulés afin de ne pas heurter les journalistes « secrètement libéraux », et qu'il ne voulait pas « avoir ce combat », avant de conclure que « les journalistes flippent si vous donnez aux républicains ».

Lorsqu'on lui demande si, selon lui, FTX serait toujours en place si Changpeng Zhao, le PDG de Binance, n'avait pas mis en exergue les révélations de CoinDesk sur l'insolvabilité de FTX à ce moment-là, SBF demeure dans le doute :

« Je pense que les choses seraient certainement beaucoup plus stables et beaucoup plus capables de générer des liquidités, mais il y aurait encore trop de marge dans le système. Je pense que c'est un peu 50-50. »