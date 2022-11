Christine Lagarde appelle a davantage de régulation suite à la débâcle de FTX

Suite à la faillite de FTX, Christine Lagarde a fait savoir que la « stabilité et la fiabilité » des cryptomonnaies avaient été mises à mal. Ainsi, la présidente de la Banque centrale européenne a vanté l'intérêt d'un second volet de la réglementation MiCA « afin d'encadrer plus largement » le secteur des cryptomonnaies.