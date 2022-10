Le Parlement européen approuve les réglementations MiCA et TFR

L'entrée en vigueur des réglementations MiCA (Markets in Crypto-Assets) et TFR (Transfer of Funds Regulation) se rapproche suite à leur adoption par le Parlement européen. Les acteurs de l'industrie blockchain de l'Union européenne devront se conformer à une série de dispositions dès 2024.

